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В Херсоне и области снова перебои со светом

Фото: в Херсоне снова проблема со светом (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

В оккупированном российскими войсками Херсоне и области снова перебои со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.

"Сегодня снова перебои со светом в крупных городах области и непосредственно в Херсоне. Что касается сел, то есть те, в которых электроснабжение отсутствует с первых дней оккупации, но люди все равно остаются там и не хотят никуда ехать", - отметил он.

Кроме того, по его словам, жителям Херсонской области пишут на Viber с манипулятивными социальными опросами по поводу их настроений по отношению к России.

"Но настроения наших людей неизменны - ненависть к врагам. Оккупантам даже приходится вывешивать угрозы в объявлениях, пугают людей, чтобы не срывали триколоры, потому что накажут. Но каждый день населенные пункты области просыпаются, а на столбах сине-желтые ленты, украинские символы и плакаты, потому что люди Херсонщины - несокрушимые", - добавил Хлань.

Напомним, на этой неделе оккупированная Херсонская область была обесточена в результате остановки Запорожской атомной электростанции. Также были проблемы с водоснабжением.

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Херсон