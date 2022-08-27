В Херсоне и области снова перебои со светом

"Сегодня снова перебои со светом в крупных городах области и непосредственно в Херсоне. Что касается сел, то есть те, в которых электроснабжение отсутствует с первых дней оккупации, но люди все равно остаются там и не хотят никуда ехать", - отметил он.

Кроме того, по его словам, жителям Херсонской области пишут на Viber с манипулятивными социальными опросами по поводу их настроений по отношению к России.

"Но настроения наших людей неизменны - ненависть к врагам. Оккупантам даже приходится вывешивать угрозы в объявлениях, пугают людей, чтобы не срывали триколоры, потому что накажут. Но каждый день населенные пункты области просыпаются, а на столбах сине-желтые ленты, украинские символы и плакаты, потому что люди Херсонщины - несокрушимые", - добавил Хлань.