В Херсоне назвали количество погибших среди жителей за последние два дня
За последние два дня в Херсоне во время наступления вражеских российских войск погибло более тридцати мирных жителей. Среди них целые семьи, женщины, дети, люди, которые просто ехали куда-то в авто.
Потери на 1 марта:
- Парк по ул. Нефтяников, 64 возле "Новой Линии" - 8 погибших;
- Ул. Паровозная, 13, погиб гражданский;
- Ул. Полтавская, 89, возле лицея 2 погибших;
- Ул. И. Кулика, 141-а, подъезд 2 - погибшие;
- На Бериславском шоссе, у молокозавода погиб гражданский Лахковский Е. В., 1986 г. р.;
- Напротив Апелляционного суда, вход в парк -погиб 1 человек;
- 49-й ГХД 2 корп. 3 подъезд 2 - есть погибшие;
- Ул. Синявина, 152-б - 2 погибших;
- Ул. Перекопская 171-173, в легковом авто погибшие;
- Есть погибшие у подъезда ул. Тарле, а также расстреляна на Бериславском шоссе семья из Зеленовки.
Потери на 2 марта:
- На ул. Перекопской, 136 погиб 1 человек;
- Возле "Фабрики" на остановке - мужчина и парень в возрасте 14 лет;
- Ул. Мира-Бериславское шоссе возле железнодорожного переезда погиб 1 человек;
- Консервный комбинат, расстрелянному в черном "Ниссане" г/н ВТ0142ВС погибло 2 человека;
- Ул. Паровозная - 11 человек погибли;
- Ул. Черноморская и Перекопская - погибла женщина.
- Ул. Загородняя, 49 - мужчина Жданов Николай 68 лет. Смерть в автомобиле.
В городе продолжается работа над сбором информации по установлению точного количества погибших и их идентификацией.
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