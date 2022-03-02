В Херсоне назвали количество погибших среди жителей за последние два дня

За последние два дня в Херсоне во время наступления вражеских российских войск погибло более тридцати мирных жителей. Среди них целые семьи, женщины, дети, люди, которые просто ехали куда-то в авто.

Об этом сообщили в горсовете.

В городе продолжается работа над сбором информации по установлению точного количества погибших и их идентификацией.

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