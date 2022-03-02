В Херсоні назвали кількість загиблих серед мешканців за останні два дні
За останні два дні в Херсоні під час наступу ворожих російських військ загинуло понад тридцять мирних мешканців. Серед них цілі сім'ї, жінки, діти, люди, які просто їхали кудись в авто.
Втрати на 1 березня:
- Парк по вул. Нафтовиків, 64 біля "Нової Лінії" - 8 загиблих;
- Вул. Паровозна, 13, загинув цивільний;
- Вул. Полтавська, 89, біля ліцею 2 загиблих;
- Вул. І. Кулика,141-а, під’їзд 2 - загиблі;
- На Бериславському шосе, біля молокозаводу загинув цивільний Лахковський Є.В., 1986 р. н.;
- Навпроти Апеляційного суду, вхід в парк - загинула 1 особа;
- 49-ї ГХД 2 корп. 3 під’їзд 2 - є загиблі;
- Вул. Синявіна, 152-б - 2 загиблих;
- Вул. Перекопська 171-173, у легковому авто загиблі;
- Є загиблі біля під’їзду вул. Тарле, а також розстріляно на Бериславському шосе сім’ю з Зеленівки.
Втрати на 2 березня:
- На вул. Перекопській, 136 загинула 1 особа;
- Біля "Фабрики" на зупинці - чоловік та хлопець віком 14 років;
- Вул. Мира - Бериславське шосе біля залізничного переїзду загинула 1 особа;
- Консервний комбінат, у розстріляному чорному "Нісані" д/н ВТ0142ВС загинуло 2 особи;
- Вул. Паровозна - 11 осіб загинуло;
- Вул. Чорноморська та Перекопська - загинула жінка.
- Вул. Загородня, 49 - чоловік Жданов Миколай 68 років. Смерть в автомобілі.
У місті триває робота над збором інформації щодо встановлення точної кількості загиблих та їх ідентифікацією.
Що відбувається в Херсоні та області прямо зараз, читайте в нашому онлайн.
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