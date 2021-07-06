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В Херсоне начинают капремонт больницы восстановительного лечения

Автор: РБК-Украина

В Херсоне в ближайшее время начнется капитальный ремонт КНС "Областная больница восстановительного лечения". Согласно проекту, в медучреждении отремонтируют часть помещений и завезут новое современное оборудование для отделения неврологической патологии.

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

Работы проведут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В частности, в больнице планируют капитально отремонтировать четвертый этаж здания. Там заменят внутренние сети электроснабжения, водоотведения и водоснабжения, установят новые двери и окна и отремонтируют стены и пол.

"Также после завершения ремонтных работ в кабинетах будет установлено новейшее современное оборудование системы разгрузки веса тела Ergo Trainer и устройство на основе сенсора для лечения верхних конечностей", - говорится в сообщении ОГА.

В рамках проекта в больницу планируют также приобрести рабочую станцию ​​с тройной системой траверсов и системой дисбаланса, которая обеспечивает полный спектр лечения по методике NEURAC - терапия (метод диагностики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата).

Херсонская областная больница восстановительного лечения является одним из приоритетных медицинских учреждений области, где лечатся участники АТО/ООС и члены их семей, а также проходят реабилитацию другие жители Украины.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.

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Херсонбольница