У Херсоні починають капремонт лікарні відновного лікування

Роботи проведуть у рамках програми президента "Велике будівництво".

Зокрема, в лікарні планують капітально відремонтувати четвертий поверх будівлі. Там замінять внутрішні мережі електропостачання, водовідведення та водопостачання, встановлять нові двері та вікна, проведуть ремонт стін та підлоги.

"Також після завершення ремонтних робіт в кабінетах буде встановлено новітнє сучасне обладнання системи розвантаження ваги тіла Ergo Trainer та пристрій на основі сенсора для лікування верхніх кінцівок", - йдеться у повідомленні ОДА.

У рамках проекту до лікарні планують також придбати робочу станцію з потрійною системою траверсів та системою дисбалансу, що забезпечує повний спектр лікування за методикою NEURAC – терапія (метод діагностики та лікування захворювань опорно-рухового апарату).

Херсонська обласна лікарня відновлювального лікування є одним з пріоритетних медичних закладів області, де лікуються учасники АТО/ООС і члени їх сімей, а також проходять реабілітацію інші мешканці України.