В Херсоне начали строить школу, которую ждали еще с 1992 года

В Херсоне приступили к строительству новой общеобразовательной школы №23 для жителей 4-го Таврического микрорайона. Заведение образования, которое возводят "с нуля" в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сможет принять до 600 учеников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

Новую школу жители микрорайона ждали с 1992 года. В новом здании разместят 20 классов по 30 человек.

"На сегодняшний день заключен договор с подрядной организацией ООО "ПМК №132". Также ведется подготовка для выполнения строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении областной администрации.

В рамках проекта рабочие разберут остатки существующих конструкций стен школы (которые начали возводить в 90-ых, но "заморозили"), железобетонные конструкции и перекрытия. После этого специалисты обустроят фундамент, построят подвал, стены и все надземные части школы.