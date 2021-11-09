У Херсоні почали будувати школу, на яку чекали ще з 1992 року

У Херсоні розпочали будівництво нової загальноосвітньої школи №23 для жителів 4-го Таврійського мікрорайону. Заклад освіти, який зводять “з нуля” у рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”, зможе прийняти до 600 учнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.

На нову школу жителі мікрорайону чекали з 1992 року. У новій будівлі розташують 20 класів по 30 осіб.

"На сьогодні укладено договір з підрядною організацією ТОВ "ПМК №132". Також ведеться підготовка для виконання будівельно-монтажних робіт", - йдеться у повідомленні обласної адміністрації.

У рамках проєкту робочі розберуть залишки існуючих конструкцій стін школи (які почали зводити у 90-их, але "заморозили"), залізобетонні конструкції та перекриття. Після цього фахівці облаштують фундамент, зведуть підвал, стіни і всі надземні частини школи.