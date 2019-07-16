В Херсоне кандидаты от "Оппоблока" и "Слуги народа" встретятся на дебатах

Фото: Василий Федин (пресс-служба "Оппоблока")

Дебаты состоятся завтра

Политические дебаты между кандидатами по 182 округу Василием Фединым ("Оппозиционный блок") и Павлом Павлишем ("Слуга народа") пройдут 17 июля в 19.00 на территории Променад Плаза Гвардейской Дивизии, 22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Федина.

"21 июня состоятся выборы. Херсонцы должны знать кто есть кто. Они сами решат, за кого голосовать. За людей с реальными делами или якобы новые лица. За программу восстановления херсонских заводов, предлагаемую моей командой, или новые эксперименты над страной. Я вызываю тебя на дебаты. Будь мужчиной", - заявил Федин.

Павел Павлиш (Pavel Pavlish), вызываю тебя на дебаты. 17 июля в 19.00. Променад Плаза. Гвардейской дивизии 22. Опубліковано Vasily Fedin Неділя, 14 липня 2019 р.

Павел Павлиш согласился на встречу.

"Спасибо за принятый вызов. Предлагаю взять за основу правила дебатов, использованные в президентской компании 2019 года, которые прошли на стадионе "Олимпийский", - заявил Федин.