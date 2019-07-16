У Херсоні кандидати від "Опоблоку" та "Слуги народу" зустрінуться на дебатах

Фото: Василь Федін (прес-служба "Опоблоку")

Дебати відбудуться завтра

Політичні дебати між кандидатами по 182 округу Василем Федіним ("Опозиційний блок") та Павлом Павлішем ("Слуга народу") відбудуться 17 липня о 19.00 на території Променад Плаза Гвардійської Дивізії, 22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Федіна.

"21 червня відбудуться вибори. Херсонці повинні знати хто є хто. Вони самі вирішать, за кого голосувати. За людей з реальними справами або нібито нові обличчя. За програму відновлення херсонських заводів, пропоновану моєю командою, або нові експерименти над країною. Я викликаю тебе на дебати. Будь чоловіком", - заявив Федін.

Павло Павлишин (Pavel Pavlish), викликаю тебе на дебати. 17 липня о 19.00. Променад Плаза. Гвардійської дивізії 22. Опубліковано Vasily Fedin Неділя, 14 липня 2019 р.

Павло Павліш погодився на зустріч.

"Спасибі за прийнятий виклик. Пропоную взяти за основу правила дебатів, використані в президентській компанії 2019 року, які пройшли на стадіоні "Олімпійський", - заявив Федін.