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У Херсоні та Каховці жителі знову влаштували мирні мітинги проти російської окупації

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Херсонська область, Неділя 27 березня 2022 13:36
У Херсоні та Каховці жителі знову влаштували мирні мітинги проти російської окупації Фото: у Херсоні та Кахоці пройшли антиросійські мітинги (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі тимчасово захоплених Каховки та Херсона у неділю, 27 березня, вийшли на мітинги проти російської окупації. Проте російські військові намагалися розіграти мирні демонстрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зазначається, що декілька десятків мирних мешканців з українськими прапорами вийшли в центр населених пунктів. Вони скандували, що їх міста є виключно українськими і не належать Росії.

У Херсоні бойовики, намагаючись розігнати мітинг, кидали у людей димовими шашками.

Проукраїнські мітинги у тимчасово окупованих містах прокоментував голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що, за даними розвідки, Росія хоче захопити південь і схід України, щоб застосувати так званий "корейський" сценарій.

"Але для України не може бути жодних сценаріїв, жодних компромісів, які стосуються територіальної цілісності та суверенітету. Український народ, армія не дозволять Росії окупувати наші території. Люди демонструють, що раби не можуть окупувати вільних", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, у місті Генічеськ Херсонської області місцеві жителі спалили військкомат, який захопили російські окупанти.

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