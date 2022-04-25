В Херсоне 58 детей-сирот больше месяца скрываются в подвале церкви, - Денисова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой .

По словам Денисовой, 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки больше месяца скрываются в подвале местной церкви в Херсоне.

Из них 10 детей в возрасте от 4 месяцев до 1 года, остальные - младше 4 лет, в том числе дети с инвалидностью, нуждающиеся в специальном уходе и лечении.

"Мы нашли безопасное место пребывания для этих детей в регионе, где не ведутся активные боевые действия. Там воспитанникам дома ребенка будет предоставляться вся необходимая помощь, лечение и уход. Я прошу всех, кто может оказать содействие в переводе этих детей к безопасному региона, не оставаться в стороне и осуществить все зависящие от вас меры для открытия и работы гуманитарного коридора, чтобы малышка наконец-то оказалась в безопасности, - сказала Денисова.