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У Херсоні 58 дітей-сиріт більше місяця переховуються у підвалі церкви, - Денісова

Фото: у Херсоні 58 дітей-сиріт більше місяця переховуються у підвалі церкви (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала допомогти з евакуацією 58 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування з Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

За словами Денісової, 58 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування більше місяця переховуються у підвалі місцевої церкви у Херсоні.

З них 10 дітей у віці від 4 місяців до 1 року, решта - молодше 4 років, в тому числі діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування.

"Ми знайшли безпечне місце перебування для цих дітей в регіоні України, в якому не ведуться активні бойові дії. Там вихованцям будинку дитини буде надаватись вся необхідна допомога, лікування та догляд. Я прошу усіх, хто може надати сприяння у переведенні цих дітей до безпечного регіону України, не залишатися осторонь та здійснити всі залежні від вас заходи для відкриття та роботи гуманітарного коридору, щоб малеча нарешті опинилася у безпеці, - закликала Денісова.

Нагадаємо, у селах Горностаївської територіальної громади (Херсонська область) російські військові проводять обшуки.

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