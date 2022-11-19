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До Херсона прибули поштові посилки, які затрималися з початку війни

Фото: Укрпошта доставила до Херсона перші посилки (ukrposhta.ua)
Автор: Олександр Білоус

До Херсона прибуло близько 2 тисяч посилок, які "Укрпошта" не могла доставити адресатам через повномасштабне вторгнення та окупацію міста. Посилки доставив спеціальний поштовий вагон у складі потягу Київ-Херсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрпошти".

За даними прес-служби, відправляти нові посилки з чи в Херсон можна буде з 21 листопада. Крім того, буде доступна доставка "Укрпоштою" замовлень з онлайн-магазинів. Також доставка "Укрпоштою" наявна у більшості аптечних мереж.

На цьому тижні відновили роботу шість відділень "Укрпошти" в Херсоні. Загалом державна компанія працює у 73 населених пунктах Херсонської області.

Нагадаємо, у Херсон 19 листопада прибув пасажирський потяг з Києва. Це перший рейс з початку повномасштабної війни.

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