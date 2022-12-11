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Херсон зранку під масованими обстрілами: що про це відомо

Фото: Херсон зранку під масованими обстрілами (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні сьогодні, 11 грудня від самого ранку лунають потужні вибухи. Місто знову опинилося під обстрілом російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Оновлено. 09:05. У Херсоні знову серія вибухів.

"Від самого ранку місто під масивним обстрілом!" - пишуть в мережі.

Згодом місцеві пабліки повідомили про повторні гучні вибухи в місті.

"У Херсоні чути потужні вибухи, бережіть себе...08:19 знову вибухи", - також повідомляють в мережі.

Станом на зараз офіційних коментарів щодо ситуації в місті не надходило.

Нагадаємо, що вчора під вогнем ворожих військ опинилося пологове відділення в Херсоні.

Додамо, вчора частина Херсона залишилася без світла через нічні та ранкові обстріли окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХерсонОбстрілВибух