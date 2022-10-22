Херсон залишила значна частина жителів, ворог готується до вуличних боїв, - Генштаб

Станом на 21 жовтня, російські окупанти проводять заходи щодо звільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.

У місті Енергодар російські військові грабують залишені квартири та готелі, в яких проживали.

Поряд із пошуком зброї російське військове керівництво не залишає спроб залучення до війни в Україні іноземних найманців. За наявною інформацією, в одній із країн Близького Сходу продовжується вербування бойовиків.

Зростає рівень невдоволення діями військового керівництва із боку громадянського населення РФ. Зокрема, через мобілізацію, яка досі продовжується у віддалених регіонах, незважаючи на офіційне оголошення її завершення.

Ситуація на фронтах

Ворог не залишає спроб вести наступальні дії у Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області та Лиман, Іванград, Соледар, Новокалинове, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлам цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив понад 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ворожі удари зазнали районів близько 20 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Куп'янськ; Бахмут, Одрадівка, Мар'їнка, Зеленопілля Донецької області; Запоріжжя, а також Нововоскресенське у Херсонській області.

Для своїх злочинів противник використовував авіаційні та зенітні керовані ракети, а також ударні БПЛА "Shahed-136".

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін. Продовжується розгортання спільного регіонального угруповання військ РФ та республіки Білорусь. Протягом доби авіація супротивника здійснювала навчально-тренувальні польоти у повітряному просторі республіки Білорусь.

За наявною інформацією, між російськими та білоруськими військовими відзначаються рідкісні випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів.

В інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, районів населених пунктів Українка, Миколаївка, Червоний Хутір та Гай Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині;

– з мінометів та ствольної артилерії, районів населених пунктів Українка, Миколаївка, Червоний Хутір та Гай Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині; на Слобожанському напрямі – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибоке, Милове, Огурцове, Ненудне, Стариця, Тернова, Стрілка та Чавунівка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибоке, Милове, Огурцове, Ненудне, Стариця, Тернова, Стрілка та Чавунівка; на Куп'янському напрямку – з мінометів та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Колодязне, Дворічна, Богданівка, Берестове та Кислівка;

– з мінометів та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Колодязне, Дворічна, Богданівка, Берестове та Кислівка; на Лиманському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Кармазинівка, Зарічне, Шейківка та Терни;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Кармазинівка, Зарічне, Шейківка та Терни; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Верхньокам'яне, Спірне, Іванград, Роздолівка, Зеленопілля, Клищіївка та Опитне;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Верхньокам'яне, Спірне, Іванград, Роздолівка, Зеленопілля, Клищіївка та Опитне; на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії, в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Водяного та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Здійснив обстріл у районах Вугледару, Пречистівки, Времівки, Великої Новосілки, Білогір'я, Зеленого Гаю та Малої Токмачки.

На Південнобузькому напрямку вогневої поразки зазнали районів понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них – Новоскресенське, Мирне, Давидів Брид та Новогреднєво.

Підтверджено вогненну поразку Силами оборони, 20 жовтня цього року, ремонтної бази окупантів та ворожої техніки у районі Нової Каховки Херсонської області.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 16 ударів. Підтверджено поразку трьох опорних пунктів та десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони з різних напрямків збили ворожий літак Су-25 та один БПЛА типу "Орлан-10".

Воїни ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили 2 пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітний ракетний комплекс С-300 противника, ворожу артилерію на вогневих позиціях та ще 5 важливих цілей.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнити вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

Також стало відомо, що ЗСУ можуть звільнити Херсон та частину Донбасу до грудня.

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