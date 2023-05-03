Херсон закриють на три дні: повний перелік заборон

Херсон з 5 до 8 травня закриють на затяжну комендантську годину. Жителям міста пояснили, що заборонено робити у цей період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську раду в Telegram.

Комендантську годину введуть з 20:00 5 травня до 06:00 8 травня. У цей період правоохоронці посилять безпекові заходи.

Херсон закриють на в'їзд та виїзд, виключення - лише евакуаційний транспорт та авто екстрених служб. Також не працюватиме громадський транспорт, магазини та центри видачі гуманітарної допомоги.

У місті під час комендантської години заборонять:

перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних дозволів;

пересування на приватному автотранспорті;

вигул тварин далі місця свого проживання (час прогулянки біля будинку має бути скорочений до мінімуму).

При цьому у Херсоні працюватимуть правоохоронці, екстрені служби, комунальники та соцробітники. Евакуаційний транспорт (автобуси з автовокзалу та потяг) працюватиме у звичайному режимі. Жителі зі спецперепустками зможуть їздити у громадському транспорті.

Жителів Херсона просять зробити запас їжі, спланувати вихідні та попередити близьких, а також не порушувати комендантську годину.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Херсоні на вихідні введуть затяжну комендантську годину. Вона триватиме з вечора 5 травня до ранку 8 травня.

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