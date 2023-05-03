Херсон закроют на три дня: полный список запретов

Херсон с 5 по 8 мая закроют на затяжной комендантский час. Жителям города объяснили, что запрещено делать в этот период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский городской совет в Telegram.

Комендантский час будет введен с 20:00 5 мая до 06:00 8 мая. В этот период правоохранители усилят меры безопасности.

Херсон закроют на въезд и выезд, исключение - только эвакуационный транспорт и авто экстренных служб. Не будет работать общественный транспорт, магазины и центры выдачи гуманитарной помощи.

В городе во время комендантского часа запретят:

находиться на улицах и других общественных местах без специальных разрешений;

передвижение на частном автотранспорте;

выгул животных дальше места своего проживания (время прогулки возле дома должно быть сокращено до минимума).

При этом в Херсоне будут работать правоохранители, экстренные службы, коммунальщики и соцработники. Эвакуационный транспорт (автобусы с автовокзала и поезда) будет работать в обычном режиме. Жители со спецпропусками смогут ездить в общественном транспорте.

Жителей Херсона просят сделать запас еды, спланировать выходные и предупредить близких, а также не нарушать комендантский час.

Напомним, сегодня стало известно, что в Херсоне на выходные введут затяжной комендантский час. Он продлится с вечера 5 мая до утра 8 мая.

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