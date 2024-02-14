Військові РФ вкотре обстріляли Херсон: постраждала дитина, її стан важкий

Військові Російської Федерації сьогодні неодноразово завдавали ударів по Херсону. В результаті одного з обстрілів постраждала дитина, наразі її госпіталізовано до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram .

"Російські окупаційні війська вкотре за день бʼють по Херсону. На цю годину відомо про трьох постраждалих", - повідомив Прокудін.

За словами глави ОВА, у вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї - вибухова травма, поранення ноги та шиї.

"Дівчинка знаходиться на операційному столі, лікарі борються за її життя", - додав він.

Прокудін зауважив, що також до медзакладу з вибуховою травмою шпиталізували 84-річного херсонця.

"Під ворожий удар потрапив й 19-річний хлопець. Внаслідок обстрілу він отримав поранення ноги", - розповів глава ОВА.

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ.

Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

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