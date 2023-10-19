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Херсон під обстрілом. Окупанти атакують центр міста і Корабельний район

Фото: у Херсоні вибухи, окупанти обстрілюють місто 19 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Херсоні лунають вибухи у четвер, 19 жовтня. Російські війська обстрілюють місто з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"У Херсоні лунають вибухи!" - розповів він.

Як додав Мрочко, армія РФ обстрілює Корабельний район і центральну частину з тимчасово окупованого лівобережжя.

"Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі!" - додав голова МВА.

Обстріли Херсона

Російські війська щодня тероризують Херсон, обстрілюючи з артилерії та танків. У більшості випадків місто окупанти обстрілюють із тимчасово окупованої території Херсонської області. Наприклад, російські окупанти вкотре влаштували обстріл Херсона в середу, 18 жовтня. Внаслідок вечірньої атаки постраждали місцеві жителі.

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Херсонвибухи