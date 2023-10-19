Херсон под обстрелом. Оккупанты атакуют центр города и Корабельный район

"В Херсоне раздаются взрывы!" - рассказал он.

Как добавил Мрочко, армия РФ обстреливает Корабельный район и центральную часть из временно оккупированного левобережья.

"Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Перейдите к более безопасным местам! Не находитесь на открытом пространстве!" - добавил глава ГВА.

Обстрелы Херсона

Российские войска каждый день терроризируют Херсон, обстреливая из артиллерии и танков. В большинстве случаев город оккупанты обстреливают с временно оккупированной территории Херсонской области. Например, российские оккупанты в очередной раз устроили обстрел Херсона в среду, 18 октября. В результате вечерней атаки пострадали местные жители.