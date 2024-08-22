Херсон частково без світла: росіяни атакували критичну інфраструктуру

Сьогодні зранку під ударом у Херсоні вчергове опинилась критична інфраструктура. Внаслідок ранкової атаки у місті виникли перебої з електропостачанням.

"Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури", - повідомив голова Херсонської ОВА Прокудін.

За словами начальника міської військової адміністрації, через знеструмлення інших важливих об’єктів знизився тиск подачі води, тролейбусні маршрути №8, 9, 11 та 12 скорочені до площі Незалежності.

"Спеціалісти вивчають обсяг пошкоджень. До аварійно-відновлювальних робіт приступлять за першої ж можливості. Просимо з розумінням поставитись до цієї ситуації і зберігати спокій", - написав Мрочко.