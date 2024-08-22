Херсон частично без света: россияне атаковали критическую инфраструктуру

Сегодня утром под ударом в Херсоне в очередной раз оказалась критическая инфраструктура. В результате утренней атаки в городе возникли перебои с электроснабжением.

"Херсон частично остался без света из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры", - сообщил глава Херсонской ОВА Прокудин.

По словам начальника городской военной администрации, из-за обесточивания других важных объектов снизилось давление подачи воды, троллейбусные маршруты №8, 9, 11 и 12 сокращены до площади Независимости.

"Специалисты изучают объем повреждений. К аварийно-восстановительным работам приступят при первой же возможности. Просим с пониманием отнестись к этой ситуации и сохранять спокойствие", - написал Мрочко.