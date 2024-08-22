RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Херсон частично без света: россияне атаковали критическую инфраструктуру

Фото: Херсон частично остался без света из-за обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска утром 22 августа ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. Город частично остался без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram и начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко в Telegram.

Сегодня утром под ударом в Херсоне в очередной раз оказалась критическая инфраструктура. В результате утренней атаки в городе возникли перебои с электроснабжением.

"Херсон частично остался без света из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры", - сообщил глава Херсонской ОВА Прокудин.

По словам начальника городской военной администрации, из-за обесточивания других важных объектов снизилось давление подачи воды, троллейбусные маршруты №8, 9, 11 и 12 сокращены до площади Независимости.

"Специалисты изучают объем повреждений. К аварийно-восстановительным работам приступят при первой же возможности. Просим с пониманием отнестись к этой ситуации и сохранять спокойствие", - написал Мрочко.

Ситуация в Херсонской области

Следует отметить, что часть Херсонской области была оккупирована российскими войсками в начале полномасштабного вторжения. Силы обороны освободили правобережную часть Херсонской области осенью 2022 года.

Пока бои идут на островах между двумя берегами Днепра. Российские захватчики ежедневно обстреливают прифронтовые населенные пункты, в том числе и Херсон.

Детальнее о ситуации в области - в интервью главы Херсонской ОВА Александра Прокудина для РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна в УкраинеВойна России против УкраиныОтключения света