Херсон и часть области снова остались без света: что известно

Во временно оккупированном Херсоне и некоторых районах области снова пропал свет. Также жители жалуются на отсутствие водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
По сообщениям жителей, света и воды нет в Херсоне, Бериславе, Скадовске, Каховке и в Новой Каховке.
Кроме того, сообщается, что в некоторых районах пропала мобильная связь.
В то же время российские СМИ пишут, что подача электроэнергии якобы прекращена из-за аварии на подстанции в Херсонской области.
Напомним, ранее стало известно, что боевики так называемой "ДНР" отошли со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.
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