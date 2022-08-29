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Херсон та частина області знову залишилися без світла: що відомо

Фото: Херсон та частина області знову залишилися без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Херсоні та деяких районах області знову зникло світло. Також мешканці скаржаться на відсутність водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За повідомленнями мешканців, світла та води немає в Херсоні, Бериславі, Скадовську, Каховці та в Новій Каховці.

Крім того, повідомляється, що в деяких районах зник мобільний зв'язок.

Водночас російські ЗМІ пишуть, що подача електроенергії нібито припинена через аварію на підстанції в Херсонській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що бойовики так званої "ДНР" відійшли зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

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ХерсонЕлектроенергія