Гербст закликав США надавати 1 млрд долл. військової допомоги Україні на рік

Фото: Джон Гербст (europarl.europa.eu)

За словами аналітика, США мають й надалі надавати зброю Україні

Сполучені Штати Америки (США) та союзники мають розглянути можливість подальшої передачі зброї Україні. Про це написав дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council і колишній посол США в Україні Джон Гербст в статті "Нова холодна війна може багато навчитись у старої холодної війни", передає РБК-Україна.

Пакет оборонної допомоги Україні, на думку Гербста, має передбачати допомогу у забезпеченні поточних потреб у протитанкових ракетах, захищених засобах зв'язку, сучасних дронах та протиповітряних радарах.

"Зупинити Кремль надзвичайно важливо, так як фронт наразі перебуває на сході України. В інтересах Заходу зупинити агресію Кремля на Донбасі. Це є підґрунтям для надання пакету допомоги у 1 мільярд доларів на рік на п'ять років на військове обладнання", - вважає Гербст.

Такий пакет, на думку експерта, має передбачати допомогу у забезпеченні поточних потреб у протитанкових ракетах, захищених засобах зв'язку, сучасних дронах та протиповітряних радарах.

"Однак, необхідно внести зміни до процесу вступу до НАТО, щоб врахувати вороже середовище створене Москвою, яка активно протистоїть членству нових країн в НАТО. Надання Плану дій для вступу до НАТО країні перетворює цю країну на ціль для Кремля навіть перед тим як країна отримує захист, який надає членство. Таким чином, НАТО має чітко заявити, що агресія, або окупація Кремлем не можуть заблокувати членство", - вважає експерт.

Нагадаємо, Україна веде переговори зі Сполученими Штатами щодо поставок американської зброї.

30 квітня 2018 США підтвердили поставку в Україну протитанкових ракетних комплексів Javelin американського виробництва. Отримання Україною американського озброєння підтвердив і президент Петро Порошенко. Уже 22 травня в Україні відбулися пуски ракетних комплексів Javelin