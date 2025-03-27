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Хемілтон створить новий суперкар Ferrari: перші подробиці

Четвер 27 березня 2025 13:29
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Хемілтон створить новий суперкар Ferrari: перші подробиці Фото: Хемілтон створить новий суперкар Ferrari (ferrari.com)
Автор: Константин Широкун

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон хоче створити новий дорожній суперкар Ferrari. Спортсмен, який нині виступає за команду Scuderia Ferrari, вже придумав індекс для своєї майбутньої моделі – F44.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport.

Якщо проект побачить світ, суперкар поповнить колекцію ексклюзивних машин італійського виробника. За задумом Хемілтона, Ferrari F44 стане сучасною культовою версією F40. Індекс 44 стане посиланням до бортового номера боліда семиразового чемпіона Формули-1.

Британець повідомив, що має намір працювати над проектом протягом кількох років. При цьому поки що не відомі жодні технічні подробиці майбутнього автомобіля. Очікується, що в основі нового суперкара лежатиме платформа LaFerrari, позбавлена ​​гібридної системи. У разі успіху нова F44 поповнить лінійку Ferrari Icona, яка включає ексклюзивні проекти компанії.

Льюїс Хемілтон є давнім шанувальником італійської марки. У колекції автогонщика є LaFerrari Aperta та 599 GTO. У квітні минулого року Льюїс Хемілтон презентував нове покоління Mercedes-AMG GT. На той момент гонщик виступав у складі заводської команди німців.

Хемілтон створить новий суперкар Ferrari: перші подробиці

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