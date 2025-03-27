Хэмилтон создаст новый суперкар Ferrari: первые подробности

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон хочет создать новый дорожный суперкар Ferrari. Спортсмен, ныне выступающий за команду Scuderia Ferrari, уже придумал индекс для своей будущей модели - F44.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motorsport .

Если проект увидит свет, суперкар пополнит коллекцию эксклюзивных машин итальянского производителя. По задумке Хэмилтона, Ferrari F44 станет современной культовой версией F40. Индекс 44 станет отсылкой к бортовому номеру болида семикратного чемпиона Формулы-1.

Британец сообщил, что намерен работать над проектом в течение нескольких лет. При этом пока что не известны никакие технические подробности будущего автомобиля. Ожидается, что в основе нового суперкара будет лежать платформа LaFerrari, лишенная гибридной системы. В случае успеха новая F44 пополнит линейку Ferrari Icona, которая включает эксклюзивные проекты компании.

Льюис Хэмилтон является давним поклонником итальянской марки. В коллекции автогонщика есть LaFerrari Aperta и 599 GTO. В апреле прошлого года Льюис Хэмилтон презентовал новое поколение Mercedes-AMG GT. На тот момент гонщик выступал в составе заводской команды немцев.