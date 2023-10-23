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Хемілтон скандально втратив подіум на Гран-прі США після ювілею Ферстаппена

Фото: Льюїс Хемілтон (крайній ліворуч) втратив друге місце в кабінетах (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен переміг на "Трасі Америк" у техаському Остіні, а Льїюс Хемілтон із "Мерседеса" та гонщик "Феррарі" Шарль Леклер отримали дискваліфікацію після етапу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Старт гран-прі вдало склався для британських пілотів – Норріса ("Макларен") і Хемілтона. Обидва залишили позаду пілотів "Феррарі" Леклера зі Сайнсом та спробували піти у відрив. Згодом переслідувати їх узявся Ферстаппен, який на решітці був шостим.

Згодом відриви між трійкою лідерів стабілізувалися, тож на перший план вийшла стратегія. Нідерландець з "Ред Булла" першим поїхав у бокси та випередив Хемілтона завдяки "андеркату". Натомість Норріса лідер сезону обійшов у реальні боротьбі на трасі.

Дует британців вирішив перехитрити Ферстаппена, поставивши на один піт-стоп проти двох у нідерландського пілота. Утім, швидкість на зношеній гумі змусила обох повернутися до ідеї двох піт-стопів. На 39-му колі пілот "Ред Булла" остаточно вийшов у лідери та вже не віддав першого місця до картатого прапора.

Натомість Хемілтон за сім кіл до фінішу пройшов Норріса. Ключовим у цьому протистоянні стало шинне питання. Семиразовий чемпіон світу на фінальний відрізок обрав "медіум", а ось пілот "Макларена" проїхав на "харді". Відставання Хемілтона від Ферстаппена склало скромні 2,2 секунди.

Проте, після церемонії нагородження стало відомо про покарання для двох зіркових гонщиків. Хемілтон і Леклер були виключені з протоколу гонки через надмірну зношеність контрольної планки днища болідів. Британець втратив подіум, на який піднявся Сайнс. Натомість Леклер позбувся 10 очок за п'яте місце. До топ-10 уперше в сезоні потрапив Сарджент із "Вільямса" (1 пункт).

Перемога Ферстаппена стала особливою. По-перше, тріумф у Штатах – 50-й у кар'єрі нідерландця у Формулі-1 (5-те місце). По-друге, перемога в Остіні стала для нього 15-ю у нинішньому сезоні Королеви автоспорту. Показник рекордний, але й кількість гран-прі цьогоріч найбільша в історії.

Класифікація Гран-прі США-2023:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Ландо Норріс (+10.730)
  3. Карлос Сайнс (+15.134)

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