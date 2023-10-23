Хэмилтон скандально потерял подиум на Гран-при США после юбилея Ферстаппена

Старт гран-при удачно сложился для британских пилотов – Норриса ("Макларен") и Хэмилтона. Оба оставили позади пилотов "Феррари" Леклера с Сайнсом и попытались уйти в отрыв. Позже преследовать их взялся Ферстаппен, который на решетке был шестым.

Впоследствии отрывы между тройкой лидеров стабилизировались, так что на первый план вышла стратегия. Нидерландец из "Ред Булла" первым уехал в боксы и опередил Хэмилтона благодаря "андеркату". В свою очередь Норриса лидер сезона обошел в реальной борьбе на трассе.

Дуэт британцев решил перехитрить Ферстаппена, поставив на один пит-стоп против двоих у нидерландского пилота. Впрочем, скорость на изношенной резине заставила обоих вернуться к идее двух пит-стопов. На 39-м круге пилот "Ред Булла" окончательно вышел в лидеры и уже не отдал первое место до клетчатого флага.

Хэмилтон за семь кругов до финиша прошел Норриса. Ключевым в этом противостоянии стал шинный вопрос. Семикратный чемпион мира на финальный отрезок выбрал "медиум", а вот пилот "Макларена" проехал на "харде". Отставание Хэмилтона от Ферстаппена составило скромные 2,2 секунды.

Однако после церемонии награждения стало известно о наказании для двух звездных гонщиков. Хэмилтон и Леклер были исключены из протокола гонки из-за чрезмерного износа контрольной планки днища болидов. Британец потерял подиум, на который поднялся Сайнс. Леклер же лишился 10 очков за пятое место. В топ-10 впервые в сезоне попал Сарджент из "Уильямса" (1 пункт).

Победа Ферстаппена стала особенной. Во-первых, триумф в Штатах – 50-й в карьере нидерландца в Формуле-1 (5-е место). Во-вторых, победа в Остине стала 15-й в нынешнем сезоне Королевы автоспорта. Показатель рекордный, но и количество гран-при в этом году наибольшее в истории.

Классификация Гран-при США-2023: