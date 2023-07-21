Хемілтон покинув перемовини з "Мерседесом" про новий контракт: відома причина

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон надалі не братиме безпосередню участь у переговорному процесі щодо продовження виступів за команду "Мерседес".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Crash.Net .

38-річний пілот узгодив фактично всі деталі нової угоди з британсько-німецькою стайнею. Перед Гран-прі Угорщини легенда Королівських автоперегонів роз'яснив ситуацію навколо контракту з "Мерседесом".

"Я вже якийсь час узагалі не беру участі в перемовинах. Насправді я самоусунувся від них ще на доволі ранній стадії. Мені важливо фокусуватися на інших своїх заняттях. А для погодження умов в мене є команда. Відверто кажучи, домовлятися не має про що, залишилися дрібниці. Ми впритул підійшли до кінця процесу", – запевнив Хемілтон.

Британський гонщик перебрався в "Мерседес" перед сезоном-2013. З тих пір він здобув 6 чемпіонських титулів, а ще двічі фінішував у чемпіонаті другим. Поточний контракт чинний до кінця 2023 року.

Льюїс Хемілтон у сезоні-2023

Досвідчений пілот провів усі 10 гонок цьогоріч. Британець на всіх етапах фінішував у заліковій десятці та набрав 121 очко.

Тричі Хемілтон виходив на подіум гран-прі. Він дістався фінішу другим у Мельбурні, а також завершив третім перегони в Монреалі та Сільверстоуні. На Гран-прі Монако пілот "Мерседеса" заробив додатковий бал за найшвидше коло в гонці.

У попередньому сезоні Хемілтон загалом набрав 240 пунктів і 9 разів побував на подіумі. Такі виступи, однак, дозволили завершити чемпіонат лише на 6-й сходинці в заліку пілотів.