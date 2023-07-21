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Хэмилтон покинул переговоры с "Мерседесом" о новом контракте: известна причина

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Будапешт, Пятница 21 июля 2023 10:58
Хэмилтон покинул переговоры с "Мерседесом" о новом контракте: известна причина Фото: Льюис Хэмилтон проводит 11-й сезон за "Мерседес" (facebook.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорцив

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон не будет принимать непосредственное участие в переговорном процессе по продолжению выступлений за команду "Мерседес".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Crash.Net.

38-летний пилот фактически согласовал все детали нового соглашения с британско-немецкой конюшней. Перед Гран-при Венгрии легенда Королевских автогонок разъяснил ситуацию вокруг контракта с "Мерседесом".

"Я уже какое-то время вообще не участвую в переговорах. На самом деле я самоустранился от них на еще довольно ранней стадии. Мне важно фокусироваться на других своих занятиях. А для согласования условий у меня есть команда. Честно говоря, договариваться не о чем, остались мелочи. Мы вплотную подошли к концу процесса", – заверил Хэмилтон.

Британский гонщик перебрался в "Мерседес" перед сезоном-2013. С тех пор он завоевал 6 чемпионских титулов, а еще дважды финишировал в чемпионате вторым. Текущий контракт действует до конца 2023 года.

Льюис Хэмилтон в сезоне-2023

Опытный пилот провел все 10 гонок в этом году. Британец на всех этапах финишировал в зачетной десятке и набрал 121 очко.

Трижды Хэмилтон выходил на подиум гран-при. Он добрался до финиша вторым в Мельбурне, а также завершил третьим гонки в Монреале и Сильверстоуне. На Гран-при Монако пилот "Мерседеса" заработал дополнительный балл за самый быстрый круг в гонке.

В предыдущем сезоне Хэмилтон в общей сложности набрал 240 пунктов и 9 раз побывал на подиуме. Такие выступления, однако, позволили завершить чемпионат только на 6-й строчке в зачете пилотов.

К слову, ранее "Феррари" возглавил рейтинг самых дорогих команд Формулы-1.

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Mercedes Формула-1 Льюис Хэмилтон
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