Хемілтон обрав команду на наступний сезон Формули-1

38-річний пілот вирішив продовжити співпрацю з "Мерседесом". Кольори гранда Королівських автоперегонів британець почав захищати в сезоні-2013.

Хемілтон підписав договір на 2 сезони. Попередній контракт іменитого гонщика був чинний до кінця цього року. Партнером британського пілота в прийдешні два сезони залишиться співвітчизник Джордж Расселл.

Важкі перемовини про нову угоду між Хемілтоном і "Мерседесом" тривали від початку 2023-го. Нетривалий час чутки пов'язували британця зі сенсаційними перемовинами про працевлаштування у "Феррарі". За роки виступів у "Мерседесі" пілот виграв 6 чемпіонських титулів і двічі був другим.

Досвідчений пілот провів усі 13 гонок цьогоріч. Британець на всіх етапах фінішував у заліковій десятці та набрав 156 очок.

Тричі Хемілтон виходив на подіум гран-прі. Він дістався фінішу другим у Мельбурні, а також завершив третім перегони в Монреалі та Сільверстоуні. На Гран-прі Монако пілот "Мерседеса" заробив додатковий бал за найшвидше коло в гонці.

У попередньому сезоні Хемілтон загалом набрав 240 пунктів і 9 разів побував на подіумі. Такі виступи, однак, дозволили завершити чемпіонат лише на 6-й сходинці в заліку пілотів.

The Team is delighted to announce that Lewis and George will continue to lead its driver line-up in 2024 and 2025. pic.twitter.com/MSdlhUrOX7