Хемілтон обрав команду на наступний сезон Формули-1
Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон уклав новий контракт із німецько-британською стайнею "Мерседес".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.
38-річний пілот вирішив продовжити співпрацю з "Мерседесом". Кольори гранда Королівських автоперегонів британець почав захищати в сезоні-2013.
Хемілтон підписав договір на 2 сезони. Попередній контракт іменитого гонщика був чинний до кінця цього року. Партнером британського пілота в прийдешні два сезони залишиться співвітчизник Джордж Расселл.
Важкі перемовини про нову угоду між Хемілтоном і "Мерседесом" тривали від початку 2023-го. Нетривалий час чутки пов'язували британця зі сенсаційними перемовинами про працевлаштування у "Феррарі". За роки виступів у "Мерседесі" пілот виграв 6 чемпіонських титулів і двічі був другим.
Льюїс Хемілтон у сезоні-2023
Досвідчений пілот провів усі 13 гонок цьогоріч. Британець на всіх етапах фінішував у заліковій десятці та набрав 156 очок.
Тричі Хемілтон виходив на подіум гран-прі. Він дістався фінішу другим у Мельбурні, а також завершив третім перегони в Монреалі та Сільверстоуні. На Гран-прі Монако пілот "Мерседеса" заробив додатковий бал за найшвидше коло в гонці.
У попередньому сезоні Хемілтон загалом набрав 240 пунктів і 9 разів побував на подіумі. Такі виступи, однак, дозволили завершити чемпіонат лише на 6-й сходинці в заліку пілотів.
The Team is delighted to announce that Lewis and George will continue to lead its driver line-up in 2024 and 2025. pic.twitter.com/MSdlhUrOX7— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 31, 2023
До слова, раніше Масса розпочав боротьбу за втрачений титул сезону-2008.
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