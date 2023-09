Хэмилтон выбрал команду на следующий сезон Формулы-1

38-летний пилот решил продолжить сотрудничество с "Мерседесом". Цвета гранда Королевских автогонок британец начал защищать в сезоне-2013.

Хэмилтон подписал договор на 2 сезона. Предыдущий контракт именитого гонщика действовал до конца этого года. Партнером британского пилота в грядущие два сезона останется соотечественник Джордж Расселл.

Трудные переговоры о новом соглашении между Хэмилтоном и "Мерседесом" продолжались с начала 2023-го. Недолгое время слухи связывали британца с сенсационными переговорами о трудоустройстве в "Феррари". За годы выступлений в "Мерседесе" пилот выиграл 6 чемпионских титулов и дважды был вторым.

Опытный пилот провел все 13 гонок в этом году. Британец на всех этапах финишировал в зачетной десятке и набрал 156 очков.

Трижды Хэмилтон взошел на подиум гран-при. Он добрался до финиша вторым в Мельбурне, а также завершил третьим гонку в Монреале и Сильверстоуне. На Гран-при Монако пилот "Мерседеса" заработал дополнительный балл за самый быстрый круг в гонке.

В предыдущем сезоне Хэмилтон в общей сложности набрал 240 пунктов и 9 раз побывал на подиуме. Такие выступления, однако, позволили завершить чемпионат только на 6-й строчке в зачете пилотов.

The Team is delighted to announce that Lewis and George will continue to lead its driver line-up in 2024 and 2025. pic.twitter.com/MSdlhUrOX7