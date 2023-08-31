ua en ru
Пт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хэмилтон выбрал команду на следующий сезон Формулы-1

Брэкли, Четверг 31 августа 2023 16:37
UA EN RU
Хэмилтон выбрал команду на следующий сезон Формулы-1 Фото: Льюис Хэмилтон (крайний справа) продолжит выступления за "Мерседес" (facebook.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорцив

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заключил новый контракт с немецко-британской конюшней "Мерседес".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт команды.

38-летний пилот решил продолжить сотрудничество с "Мерседесом". Цвета гранда Королевских автогонок британец начал защищать в сезоне-2013.

Хэмилтон подписал договор на 2 сезона. Предыдущий контракт именитого гонщика действовал до конца этого года. Партнером британского пилота в грядущие два сезона останется соотечественник Джордж Расселл.

Трудные переговоры о новом соглашении между Хэмилтоном и "Мерседесом" продолжались с начала 2023-го. Недолгое время слухи связывали британца с сенсационными переговорами о трудоустройстве в "Феррари". За годы выступлений в "Мерседесе" пилот выиграл 6 чемпионских титулов и дважды был вторым.

Льюис Хэмилтон в сезоне-2023

Опытный пилот провел все 13 гонок в этом году. Британец на всех этапах финишировал в зачетной десятке и набрал 156 очков.

Трижды Хэмилтон взошел на подиум гран-при. Он добрался до финиша вторым в Мельбурне, а также завершил третьим гонку в Монреале и Сильверстоуне. На Гран-при Монако пилот "Мерседеса" заработал дополнительный балл за самый быстрый круг в гонке.

В предыдущем сезоне Хэмилтон в общей сложности набрал 240 пунктов и 9 раз побывал на подиуме. Такие выступления, однако, позволили завершить чемпионат только на 6-й строчке в зачете пилотов.

К слову, ранее Масса начал борьбу за потерянный титул сезона-2008.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Mercedes Формула-1 Льюис Хэмилтон
NEWS
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны