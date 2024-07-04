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Резервіст "Феррарі" виступатиме за середняка Формули-1

Каннаполіс, Четвер 04 липня 2024 11:48
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Резервіст "Феррарі" виступатиме за середняка Формули-1 Фото: Аяо Каматсу та Олівер Берман підписали контракт (haasf1team.com)
Автор: Антон Федорців

Британський пілот Олівер Берман отримав місце в пелотоні на наступний сезон. Він виступатиме за "Хаас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

Американська команда F1 запросила британця на сезон-2025. Цьогоріч він змагається у Формулі-2 за "Прему".

Берман уклав із "Хаасом" багаторічний контракт. У рамках підготовки до наступного сезону він проведе за кермом стайні низку вільних практик, зокрема і на Гран-прі Британії 5-7 липня. Прізвище напарника британського гонщика наразі невідоме.

Берман дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Саудівської Аравії в березні. Юний британець екстрено замінив Карлоса Сайнса, який був госпіталізований з апендицитом. Берман фінішував на 7-й сходинці в прем'єрному гран-прі.

Хто такий Олівер Берман

Уродженець Челмсфорда, член молодіжної програми "Феррарі". Завоював титули італійської Формули-4 та ADAC Формули-4 (2021).

Після третього місця в сезоні Формули-3 позаторік перебрався до Формули-2. У дебютному сезоні здобув 4 перемоги та фінішував шостим у загальному заліку пілотів. Цьогоріч виграв лише один етап. У 2023-му став тест-пілотом "Феррарі" та "Хааса".

Шанувальник кримінальної драми "Пуститися берега" та футбольний вболівальник. Талісманом британця став сікспенс – старовинна британська монета.

До слова, напередодні Расселл виграв Гран-прі Австрії з драматичною кінцівкою.

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