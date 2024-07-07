Хэмилтон с рекордом Формулы-1 выиграл полудождевой Гран-при Британии

На первых сотнях метров дистанции Ферстаппен за рулем "Ред Булла" прошел пилота "Макларена" Норриса в борьбе за третье место. Но дальше на трассе воцарился штиль с лидерством двух пилотов "Мерседеса" – Расселла и Хэмилтона.

Изменить ход событий решила погода. Появление дождевых облаков и первых капель на траектории стали сигналом к большим изменениям. Сначала начал терять Ферстаппен, поэтому его к 17-му кругу прошел дуэт из "Макларена". На следующем же Хэмилтоне обогнал Расселла во главе пелотона.

Впрочем, уже на 20-м круге семикратного чемпиона мира прошли и Норрис, и Пиастри. В конце концов все гонщики поехали за резиной для промежуточных метеоусловий. После посещения боксов сформировалась топ-6 в составе Норриса, Хэмилтона, Ферстаппена, Расселла, Сайнса из "Феррари" и Пиастри.

Однако вскоре из гонки из-за технических проблем выбыл Расселл. Со временем прекратился дождь и на 40-м круге уже все претенденты на победу переобулись в обычные шины. Хэмилтон и Норрис поставили на "софт", а вот Ферстаппен взял "хард". Пилот "Мерседеса" опередил соотечественника благодаря раннему пит-стопу, а вот действующий чемпион быстрыми темпами начал догонять обоих.

Развязка наступила на 48-м круге – Ферстаппен прошел Норриса и бросился догонять Хэмилтона. Но на тот момент стало очевидно, что титулованный британский пилот своего не отдаст. В конце концов, гонщик "Мерседеса" одержал первую победу с 2021 года и в девятый раз в карьере триумфовал на домашней трассе. До сих пор никто из пилотов не выигрывал один гран-при так часто.

Классификация Гран-при Британии-2024: