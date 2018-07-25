В Хельсинки США не уступили РФ ни в чем важном для Украины, - Волкер

Трамп и Путин не предпринимали шаги к признанию российской аннексии Крыма

На встрече в Хельсинки США не поступились ничем важным для Украины. Об этом заявил специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".

"США не уступили ни по одному из тех вопросов, которые могут беспокоить Украину. Не было никаких подарков для России за счет Украины", - сказал Волкер.

Он добавил, что Украина не была главной темой разговора.

Волкер также отметил, что на встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки не были предприняты шаги к признанию российской аннексии Крыма и поддержке референдума или российской позиции по созданию силовой группы для защиты мониторинговой миссии на Донбассе.

Напомним, встреча Трампа и Путина прошла 16 июля в столице Финляндии - городе Хельсинки. В ходе встречи президенты США и Росси обсудили оккупацию Крыма, газопровод "Северный поток-2", вмешательство России в американские выборы. После встречи сообщалось, что Госдепартамент США рассматривает три предложения по итогам встречи.