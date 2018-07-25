У Гельсінкі США не поступилися РФ ні в чому важливому для України, - Волкер

Трамп і Путін не робили крокыв до визнання російської анексії Криму

На зустрічі в Гельсінкі США не поступилися нічим важливим для України. Про це заявив спеціальний представник США у справах України Курт Волкер в інтерв'ю "Голосу Америки".

"США не поступилися по жодному з тих питань, які можуть непокоїти Україну. Не було жодних подарунків для Росії за рахунок України", - сказав Волкер.

Він додав, що Україна не була головною темою розмови.

Волкер також зазначив, що на зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна в Гельсінкі не були зроблені кроки до визнання російської анексії Криму і підтримку референдуму або російської позиції щодо створення силової групи для захисту моніторингової місії на Донбасі.

Нагадаємо, зустріч Трампа і Путіна відбулася 16 липня в столиці Фінляндії місті Гельсінкі. Під час зустрічі президенти США та Росії обговорили окупацію Криму, газопровід "Північний потік-2", втручання Росії в американські вибори. Після зустрічі повідомлялося, що Держдепартамент США розглядає три пропозиції за підсумками зустрічі.