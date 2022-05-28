В Хельсинки прибыли четыре корабля НАТО после масштабных учений

Корабли США, Германии и Франции зашли в Хельсинки после участия в масштабных учениях в Балтийском море.

Как заявил глава Минобороны Антти Кайкконен, визит этих судов был согласован еще до того, как Финляндия приняла решение подавать заявку на вступление в НАТО, однако пребывание этих кораблей союзников в территориальных водах Финляндии стнет мощным сигналом.

Накануне Минобороны Финляндии сообщило об увеличении количества запланированных военных учений с участием международных партнеров на фоне "окна неопределенности" в связи с рассмотрением заявки страны на вступление в НАТО.

"В то время как длится процесс рассмотрения нашей заявки, мы будем усиливать сотрудничество с партнерами. Это отражается в том числе в том, что мы будем больше тренироваться с ближайшими партнерами, и в последующие месяцы будет больше визитов… Это явный сигнал поддержки для Финляндии и это также способствует укреплению нашей обороноспособности", - отметил он.

Напомним, Россия запланировала развернуть дополнительные силы из-за желания Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Кроме того, руководитель Кремля Владимир Путин назвал ошибкой вступление Финляндии в НАТО.

Президент США Джо Байден пообещал поддержать Финляндию и Швецию до вступления в альянс.

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