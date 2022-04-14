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Гельсінкі готове до "погроз" Росії у разі вступу в НАТО, - МЗС Фінляндії

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Гельсінкі, Четвер 14 квітня 2022 20:24
Гельсінкі готове до "погроз" Росії у разі вступу в НАТО, - МЗС Фінляндії Фото: Фінляндія заявила, що готова до загроз Росії у разі вступу в НАТО (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив про готовність його країни до "різних загроз" з боку Росії в разі вступу в НАТО. Глава МЗС додав, що фінська армія досить сильна і зможе протистояти російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"За допомогою більш тісної співпраці з НАТО ми можемо протистояти всім цим різним загрозам", - заявив телеканалу Хаавісто.

Міністр підкреслив, що у Фінляндії досить сильно армія. За його словами, в країні понад 280 тисяч резервістів, а також є призов у війська. Глава МЗС додав, що нещодавно Країна закупила винищувачі F-35 і 60 літаків вже прибувають на фінську територію.

Нагадаємо, раніше Швеція і Фінляндія відкинули загрози Росії і будуть самостійно вирішувати питання про вступ до НАТО.

Зазначимо, у відповідь на рішення Гельсінкі і Стокгольма вступити в НАТО Росія почала погрожувати ядерною зброєю.

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