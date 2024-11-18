HelpbyMoneyveo: соціальна відповідальність, що переросла у масштабний проєкт підтримки

Moneyveo завжди дотримувалася принципу: бізнес може і повинен бути рушієм позитивних змін у суспільстві. З перших років своєї діяльності компанія інвестувала не лише у розвиток сервісу, але й у проєкти корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), допомагаючи суспільству через освітні програми, підтримку благодійних фондів та медичних закладів тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Уся ця діяльність заклала основу для більшого й масштабнішого проєкту – HelpbyMoneyveo, що виник на новому етапі зрілості бізнесу та став одним із головних пріоритетів компанії під час повномасштабної війни.

Від початку своєї діяльності Moneyveo велику увагу приділяла ініціативам, спрямованим на розвиток фінансової грамотності серед клієнтів та широкого загалу. Упродовж 11 років було реалізовано низку проєктів, зокрема, у співпраці з Мінцифрою було створено освітній серіал "Кіберняні". Щоб клієнти приймали зважені фінансові рішення, а кредити були корисним інструментом для досягнення їхніх цілей, компанія розробила цикл тематичних відеороликів для каналу Мінфін/Finance.

До запуску програми HelpbyMoneyveo компанія вже активно працювала в напрямку кібербезпеки та боротьби з кіберзлочинністю і продовжує це робити й сьогодні. Співпраця з авторитетними організаціями та правоохоронними органами, а також участь у проєктах, спрямованих на протидію шахрайству, стали важливою частиною корпоративної соціальної відповідальності.

Як учасник асоціації ЄМА, Moneyveo долучилася до освітньої ініціативи "Zдолай шахрая", а також отримала подяку від Управління протидії кіберзлочинності за активну участь у розкритті діяльності організованого злочинного угруповання. Ці дії дозволили своєчасно зупинити шахраїв і запобігти новим злочинам. Згодом, з розширенням соціальної відповідальності через HelpbyMoneyveo, увага компанії поширилася і на нові сфери, включаючи соціальні проєкти та підтримку українців у складні часи.

Ще одним вектором соціальної діяльності "Манівео" упродовж багатьох років є допомога найменш захищеним категоріям населення – сиротам і хворим дітям. Moneyveo майже з початку свого існування співпрацює з дитячим будинком у Ворзелі (Київський міський центр соціальної підтримки дітей та сімей) і активно підтримує його розвиток. Компанія не лише надає кошти, але й допомагає в організації заходів, які позитивно впливають на емоційний стан дітей.

Серед партнерів Moneyveo – БФ U4UA, який допомагає дітям з особливими потребами, зокрема з діагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна, а також з іншими фізичними та психічними розладами. У рамках цієї співпраці Moneyveo надає фінансову підтримку та бере участь у заходах, які допомагають покращити умови реабілітації та розвитку дітей.

Наприклад, до відкриття благодійним фондом дитячого центру реабілітації компанія долучилася, організувавши прибирання та оновлення понад 700 кв. м приміщення, забезпечивши його шведською стінкою та тренажером Бубновського. Такі ініціативи покращують умови для реабілітації дітей, сприяючи їхньому фізичному розвитку та адаптації. Завдяки підтримці фонду та партнерів, діти досягають успіхів у розвитку.

Так, у 15 підопічних фонду, які упродовж останніх двох років проходили постійну реабілітацію, значно покращилося мовлення. П’ятеро діток з неважкою формою ДЦП почали самостійно ходити. Завдяки регулярним заняттям діти тут набувають важливих буденних навичок, що є важливою частиною їхньої соціалізації.

Відповідаючи на актуальні запити суспільства, під час пандемії COVID-19 Moneyveo допомогла лікарням засобами для лікування пацієнтів та запобігання поширенню вірусу: закупила апарати експертного класу для штучної вентиляції легень та щитки для захисту лікарів.

З початком повномасштабної війни в Україні у 2022 році компанія Moneyveo розширила свою соціальну діяльність, започаткувавши масштабну програму HelpbyMoneyveo, яка охоплює широкий спектр підтримки українців під час війни.

"Для нас допомога армії та постраждалим від війни сьогодні – не просто пріоритет, це обов'язок відповідального українського бізнесу, який ми ставимо нарівні з бізнес-завданнями", - зазначив СЕО "Манівео" Сергій Сінченко.

За його словами, HelpbyMoneyveo стала відповіддю на виклики воєнного часу та новим етапом у розвитку соціальної відповідальності компанії.

"Як зрілий бізнес ми трансформуємо підхід до КСВ: це вже не лише взаємодія компанії як партнера з іншими організаціями, а й активна участь наших працівників, які з щирим бажанням долучаються до ініціатив, беручи особисту участь у підтримці тих, хто цього потребує", - додав він.

До війни Moneyveo як соціально відповідальний бізнес співпрацювала з постійними партнерами по соціальних проєктах. Зараз, в умовах війни, ці зусилля перетворилися на масштабну та комплексну програму, яка включає як співпрацю компанії з партнерами, так і реагування на актуальні запити суспільства, а також культуру підтримки та допомоги всередині компанії.

Співробітники організовують збори коштів, передають допомогу на передову, закуповують необхідне для поранених бійців. Весь колектив об'єднується, розуміючи важливість кожного внеску. Команда постійно запроваджує внутрішні ініціативи, щоб бути корисною не лише для своїх колег на фронті, а й іншим українським військовим, бере участь як у власних волонтерських ініціативах, так і зовнішніх проєктах.

Допомога українській армії та ветеранам розпочалася ще в 2019 році. На Чернігівщині компанія підтримує розвідувальний центр "Північ", забезпечуючи його технікою для виконання важливих завдань. Також на початку вторгнення Росії в Україну Moneyveo допомогла відновити зруйнований штаб РЦ "Північ". А нещодавно було закуплено обладнання для підготовки до зими, зокрема електричний котел.

У 2020 році Moneyveo розпочала фінансову підтримку реабілітаційного центру NextStep Ukraine в Ірпені, який ставить на ноги військових з травмами центральної нервової системи. З моменту повномасштабної війни у центрах NextStep Ukraine пройшли реабілітацію 548 поранених військовослужбовців. На протезування і лікування в США відбули понад 100 важкопоранених оборонців.

З початку повномасштабної війни на допомогу українській армії Манівео спрямувала понад 17 мільйонів гривень, окрім того, компанія передала 52 дрони для різних підрозділів ЗСУ. В офіс придбано 3D-принтер для виготовлення різноманітних виробів військового призначення відповідно запитів, надісланих через спільноту "Армія Друку".

Ідея HelpbyMoneyveo знайшла втілення і в обслуговуванні клієнтів сервісу. “Почуй серцем” – один з напрямків програми, в рамках якої оператори контакт-центру допомагають вирішувати особисті питання споживачів послуг, навіть якщо вони не пов’язані з основною діяльністю компанії. Це і купівля амуніції для клієнтів-військових, і подарунки на честь народження дітей, і допомога у виданні книг клієнтці-письменниці, і оплата перебування у стаціонарі хворих клієнтів тощо. В компанії кажуть: "Ми прислухаємося до потреб людей, які телефонують, і радіємо, коли можемо допомогти і підтримати їх у складних життєвих ситуаціях".

Сьогодні HelpbyMoneyveo охоплює різноманітні напрями допомоги: підтримку реабілітаційного центру NextStep, Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, фонду U4UA, а також благодійних організацій, що опікуються дітьми-переселенцями, військовими госпіталями, постійну системну допомогу на запити військових (необхідні матеріали, амуніцію, екіпірування, засоби зв’язку, медичне обладнання та транспортні засоби тощо). Програма включає підтримку клієнтів і сприяє розвитку корпоративної культури волонтерства всередині компанії.

"Соціальна відповідальність для Манівео – це не просто набір ініціатив, а природний вибір і спосіб мислення, що об’єднує команду, – каже СЕО компанії. – Кожен проєкт – це усвідомлений внесок у перемогу та майбутнє України, що посилює важливість нашої діяльності в сучасних реаліях".

Компанія планує і надалі розвивати HelpByMoneyveo, залучаючи партнерів і розширюючи масштаби підтримки. Мета лідера ринку амбітна, але для команди цілком реалістична: зробити HelpByMoneyveo платформою взаємопідтримки, де люди можуть отримати допомогу в складні моменти. Це не просто проєкт з благодійності, це реальний інструмент допомоги.