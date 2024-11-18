HelpbyMoneyveo: история социальной ответственности, которая переросла в масштабный проект поддержки

Moneyveo всегда придерживалась принципа: бизнес может и должен быть двигателем положительных изменений в обществе. С первых лет своей деятельности компания инвестировала не только в развитие сервиса, но и в проекты корпоративной социальной ответственности (КСО), помогая обществу через образовательные программы, поддержку благотворительных фондов и медицинских учреждений.

Вся эта деятельность заложила основу для более крупного и масштабного проекта – HelpbyMoneyveo, возникшего на новом этапе зрелости бизнеса и ставшего одним из главных приоритетов компании во время полномасштабной войны.

С начала своей деятельности Moneyveo большое внимание уделяла инициативам, направленным на развитие финансовой грамотности среди клиентов и широкой общественности. В течение 11 лет был реализован ряд проектов, в частности, в сотрудничестве с Минцифрой был создан образовательный сериал "Киберняни". Чтобы клиенты принимали взвешенные финансовые решения, а кредиты были полезным инструментом для достижения их целей, компания разработала цикл видеороликов для канала Минфин/Finance.

До запуска программы HelpbyMoneyveo компания уже активно работала в направлении кибербезопасности и борьбы с киберпреступностью и продолжает это делать и сегодня. Сотрудничество с авторитетными организациями и правоохранительными органами, а также участие в проектах, направленных на противодействие мошенничеству, стали важной частью корпоративной социальной ответственности.

Как участник ассоциации ЕМА, Moneyveo присоединилась к образовательной инициативе "Zдолай шахрая", а также получила благодарность от Управления по противодействию киберпреступности за активное участие в раскрытии деятельности организованной преступной группировки. Эти действия позволили своевременно остановить мошенников и предотвратить новые преступления. Впоследствии, с расширением социальной ответственности через HelpbyMoneyveo, внимание компании распространилось и на новые сферы, включая социальные проекты и поддержку украинцев в сложные времена.

Еще одним вектором социальной деятельности "Манивео" на протяжении многих лет является помощь наименее защищенным категориям населения – сиротам и больным детям. Moneyveo почти с начала своего существования сотрудничает с детским домом в Ворзеле (Киевский городской центр социальной поддержки детей и семей) и активно поддерживает его развитие. Компания не только предоставляет средства, но и помогает в организации мероприятий, положительно влияющих на эмоциональное состояние детей.

Среди партнеров Moneyveo – БФ U4UA, который помогает детям с особыми потребностями, в частности диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна, а также с другими физическими и психическими расстройствами. В рамках этого сотрудничества Moneyveo оказывает финансовую поддержку и принимает участие в мероприятиях, помогающих улучшить условия реабилитации и развития детей.

К примеру, к открытию благотворительным фондом детского центра реабилитации компания присоединилась, организовав уборку и обновление более 700 кв. м помещения, снабдив его шведской стенкой и тренажером Бубновского. Такие инициативы улучшают условия для реабилитации детей, способствуя их физическому развитию и адаптации. Благодаря поддержке фонда и партнеров, дети достигают успехов в развитии.

Так, у 15 подопечных фонда, которые за последние два года проходили постоянную реабилитацию, значительно улучшилась речь. Пятеро детей с нетяжелой формой ДЦП начали самостоятельно ходить. Благодаря регулярным занятиям дети здесь приобретают важные будничные навыки, что является важной частью их социализации.

Отвечая на актуальные запросы общества, во время пандемии COVID-19 Moneyveo помогла больницам средствами лечения пациентов и предотвращения распространения вируса: закупила аппараты экспертного класса для искусственной вентиляции легких и щитки для защиты врачей.

С началом полномасштабной войны в Украине в 2022 году компания Moneyveo расширила свою социальную деятельность, начав масштабную программу HelpbyMoneyveo, охватывающую широкий спектр поддержки украинцев во время войны.

"Для нас помощь армии и пострадавшим от войны сегодня – не просто приоритет, это обязанность ответственного украинского бизнеса, которую мы ставим наравне с бизнес-задачами", - отметил СЕО "Манивео" Сергей Синченко.

По его словам, HelpbyMoneyveo стала ответом на вызовы военного времени и новым этапом развития социальной ответственности компании.

"Как зрелый бизнес мы трансформируем подход к КСО: это уже не только взаимодействие компании как партнера с другими организациями, но и активное участие наших работников, которые с искренним желанием приобщаются к инициативам, принимая непосредственное участие в поддержке тех, кто в этом нуждается", - добавил он.

До войны Moneyveo как социально ответственный бизнес сотрудничала с постоянными партнерами по социальным проектам. Сейчас, в условиях войны, эти усилия превратились в масштабную и комплексную программу, которая включает в себя как сотрудничество компании с партнерами, так и реагирование на актуальные запросы общества, а также культуру поддержки и помощи внутри компании.

Сотрудники организуют сбор средств, передают помощь на передовую, закупают необходимое для раненых бойцов. Весь коллектив объединяется, понимая значимость каждого вклада. Команда постоянно вводит внутренние инициативы, чтобы быть полезной не только своим коллегам на фронте, но и другим украинским военным, участвует как в собственных волонтерских инициативах, так и внешних проектах.

Помощь украинской армии и ветеранам началась еще в 2019 году. На Черниговщине компания поддерживает разведывательный центр "Север", снабжая его техникой для выполнения важных задач. Также в начале вторжения россии в Украину Moneyveo помогла восстановить разрушенный штаб РЦ "Север". А недавно было закуплено оборудование для подготовки к зиме, в частности, электрический котел.

В 2020 году Moneyveo приступила к финансовой поддержке реабилитационного центра NextStep Ukraine в Ирпене, который ставит на ноги военных с травмами центральной нервной системы. С момента полномасштабной войны в центрах NextStep Ukraine прошли реабилитацию 548 раненых военнослужащих. На протезирование и лечение в США отбыли более 100 тяжелораненых защитников.

С начала полномасштабной войны на помощь украинской армии "Манивео" направила более 17 миллионов гривен, кроме того, компания передала 52 дрона для разных подразделений ВСУ. В офис приобретен 3D-принтер для изготовления различных изделий военного назначения в соответствии с запросами, направленными через сообщество "Армія Друку".

Идея HelpbyMoneyveo нашла воплощение и в обслуживании клиентов сервиса. "Услышь сердцем" – одно из направлений программы, в рамках которой операторы контакт-центра помогают решать личные вопросы потребителей услуг, даже если они не связаны с основной деятельностью компании. Это и покупка амуниции для клиентов-военных, и подарки в честь рождения детей, и помощь в издании книг клиентке-писательнице, и оплата пребывания в стационаре больных клиентов. В компании говорят: "Мы прислушиваемся к потребностям звонящих людей и радуемся, когда можем помочь и поддержать их в сложных жизненных ситуациях".

Сегодня HelpbyMoneyveo охватывает различные направления помощи: поддержку реабилитационного центра NextStep, Киевского городского центра социальной поддержки детей и семей, фонда U4UA, а также благотворительных организаций, опекающих детей-переселенцев, военные госпитали, постоянную системную помощь на запросы военных (необходимые материалы, амуниция, экипировка, средства связи, медицинское оборудование и транспортные средства и т. п.). Программа включает в себя поддержку клиентов и способствует развитию корпоративной культуры волонтерства внутри компании.

"Социальная ответственность для "Манивео" – это не просто набор инициатив, а естественный выбор и способ мышления, объединяющий команду, – говорит СЕО компании. – Каждый проект – осознанный вклад в победу и будущее Украины, который усиливает важность нашей деятельности в современных реалиях".

Компания планирует и дальше развивать HelpByMoneyveo, привлекая партнеров и расширяя масштабы поддержки. Цель лидера рынка амбициозна, но для команды вполне реалистична: сделать HelpByMoneyveo платформой взаимоподдержки, где люди могут получить помощь в сложные моменты. Это не просто проект по благотворительности, это реальный инструмент помощи.