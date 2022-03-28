Heineken полностью уходит из России и спишет убытки в 400 млн евро

"Мы пришли к выводу, что владение бизнесом Heineken в России больше не является устойчивым и нежизнеспособным в текущих условиях. В результате мы приняли решение покинуть Россию", - говорится в заявлении.

При этом компания планирует упорядоченную передачу бизнеса новому владельцу в полном соответствии с международными и местными законами.

"Мы не получим прибыли от какой-либо передачи прав собственности, и мы ожидаем, что обесценение и другие неденежные исключительные расходы составят в общей сложности около 0,4 млрд евро", - говорится в заявлении.

Heineken работает в России c 2002 года и владеет 7 пивоваренными заводами.