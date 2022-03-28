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Heineken полностью уходит из России и спишет убытки в 400 млн евро

Фото: Heineken полностью уходит из России из-за войны против Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Голландская пивоваренная компания Heineken решила полностью прекратить свою деятельность в России и передать бизнес новому владельцу. Компания не получит денег за активы и спишет убытки на 400 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Мы пришли к выводу, что владение бизнесом Heineken в России больше не является устойчивым и нежизнеспособным в текущих условиях. В результате мы приняли решение покинуть Россию", - говорится в заявлении.

При этом компания планирует упорядоченную передачу бизнеса новому владельцу в полном соответствии с международными и местными законами.

"Мы не получим прибыли от какой-либо передачи прав собственности, и мы ожидаем, что обесценение и другие неденежные исключительные расходы составят в общей сложности около 0,4 млрд евро", - говорится в заявлении.

Heineken работает в России c 2002 года и владеет 7 пивоваренными заводами.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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