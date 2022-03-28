Heineken повністю йде з Росії і спише збитки в 400 млн євро

"Ми прийшли до висновку, що володіння бізнесом Heineken в Росії більше не є стійким і нежиттєздатним в поточних умовах. В результаті ми прийняли рішення покинути Росію", - йдеться в заяві.

При цьому компанія планує впорядковану передачу бізнесу новому власнику в повній відповідності з міжнародними та місцевими законами.

"Ми не отримаємо прибутку від будь-якої передачі прав власності, і ми очікуємо, що знецінення та інші негрошові виняткові витрати складуть в цілому близько 0,4 млрд євро", - йдеться в заяві.

Heineken працює в Росії з 2002 року і володіє 7 пивоварними заводами.