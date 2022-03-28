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Heineken повністю йде з Росії і спише збитки в 400 млн євро

Фото: Heineken повністю йде з Росії через війну проти України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Голландська пивоварна компанія Heineken вирішила повністю припинити свою діяльність в Росії і передати бізнес новому власнику. Компанія не отримає грошей за активи і спише збитки на 400 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Ми прийшли до висновку, що володіння бізнесом Heineken в Росії більше не є стійким і нежиттєздатним в поточних умовах. В результаті ми прийняли рішення покинути Росію", - йдеться в заяві.

При цьому компанія планує впорядковану передачу бізнесу новому власнику в повній відповідності з міжнародними та місцевими законами.

"Ми не отримаємо прибутку від будь-якої передачі прав власності, і ми очікуємо, що знецінення та інші негрошові виняткові витрати складуть в цілому близько 0,4 млрд євро", - йдеться в заяві.

Heineken працює в Росії з 2002 року і володіє 7 пивоварними заводами.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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