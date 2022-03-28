Heineken повністю йде з Росії і спише збитки в 400 млн євро

Голландська пивоварна компанія Heineken вирішила повністю припинити свою діяльність в Росії і передати бізнес новому власнику. Компанія не отримає грошей за активи і спише збитки на 400 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.
"Ми прийшли до висновку, що володіння бізнесом Heineken в Росії більше не є стійким і нежиттєздатним в поточних умовах. В результаті ми прийняли рішення покинути Росію", - йдеться в заяві.
При цьому компанія планує впорядковану передачу бізнесу новому власнику в повній відповідності з міжнародними та місцевими законами.
"Ми не отримаємо прибутку від будь-якої передачі прав власності, і ми очікуємо, що знецінення та інші негрошові виняткові витрати складуть в цілому близько 0,4 млрд євро", - йдеться в заяві.
Heineken працює в Росії з 2002 року і володіє 7 пивоварними заводами.
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