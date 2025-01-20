Хайп через "бульбашку" чи реальні гроші: що треба знати про мемкоїни $TRUMP та $MELANIA

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У 2019 році, під час першої президентської каденції, Дональд Трамп називав Bitcoin "шахрайством", і заявляв, що вартість криптовалют "базується на повітрі". Але трохи більше ніж через п'ять років він став першим світовим лідером, який запустив власну криптовалюту.

Запуск подружжям Трампів власних мемкоїнів

У суботу, 18 січня, з’явилася новина, що переможець президентських виборів у США Дональд Трамп стане першим президентом, який запустить власну криптовалюту. Через кілька годин сам Трамп підтвердив це на своїй сторінці в соціальній мережі X, опублікувавши зображення майбутнього мемкоїна $TRUMP. На картинці він позує з піднятим кулаком, а навколо його тіла розташовані слова "Fight" (боротьба), що є відсиланням до замаху на його життя під час передвиборчого мітингу, коли куля зачепило його вухо.

Скриншот зі сторінки Дональда Трампа в Х

Протягом перших трьох годин ринкова капіталізація $TRUMP досягла 8 мільярдів доларів, а до 19 січня зросла до майже 13 млрд доларів. Повністю розбавлена оцінка вартості активу (FDV) склала 70 млрд доларів, а історичний максимум вартості мемкоїна перевищив 70 доларів.

Проте наступного дня його дружина Меланія оголосила про запуск власного іменного мемкоїна $MELANIA, що спричинило падіння вартості $TRUMP на 36% у середині дня, оскільки інвестори почали переказувати кошти в її криптовалюту. Однак після зниження ціни $TRUMP до 37 доларів він знову піднявся до 62 доларів. Втім, уже вдень 20 січня $TRUMP впав на понад 30% за останні 24 години, а $MELANIA – на 25%.

Станом на 19:40 за Києвом обидва мемкоїни показують понад -40%, а сам $TRUMP оновив новий мінімум, опустившись до 35 доларів. Тож, навіть інаугурація та недавні позитивні заяви Трампа щодо криптовалют поки не змогли стимулювати новий ріст обох криптоактивів.

Перспективи президентської криптовалюти

Економіст Данило Монін в коментарі для РБК-Україна зазначає, що запуск мемкоїна Дональдом Трампом відкриває нову еру у використанні криптовалют та залученні інвестицій, перетворюючи токен на символ особистості. За словами Моніна, фактично це капіталізація довіри до того, хто випустив криптовалюту. У цьому випадку "хайп" навколо цієї валюти є не тільки можливістю заробити, але й індикатором довіри до самого Трампа.

При цьому експерт підкреслює, що цей криптоактив зараз має значні коливання ціни, що підвищує ризики різкого падіння мемкоїна, а отже й можливі втрати для інвесторів.

"Я думаю, що через два тижні або місяць галас навколо цієї криптовалюти вщухне, і ми побачимо її реальну вартість. Однак її коливання значною мірою залежатимуть від рішень новообраного президента США Дональда Трампа і того, як ці рішення сприйматимуть великі власники монет", – зазначає Монін.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що цей мемкоїн є бульбашкою, роздутою за рахунок особистості Трампа. Експерт також стверджує, що після падіння ажіотажу криптовалюта може впасти значно нижче поточного максимального рівня в 30 доларів. Однак, за словами Шевчишина, навіть у разі стрімкого знецінення криптовалюти Трампа чи його дружини, їх репутація не постраждає серйозно, оскільки Трамп знайде спосіб пояснити ситуацію.

Проте він додає, що такий ексцентричний крок 47-го президента США свідчить про його реальну зацікавленість у розвитку криптоіндустрії в країні. Щодо самого мемкоїна Трампа, фінансовий аналітик підкреслює, що навіть якщо потік грошей буде значним, це може спричинити обвал кількох ринків через стрімкий приток капіталу.

"Є ті, хто вкладає мільйони, сподіваючись на швидке зростання ціни. Навіть якщо хтось стане мільйонером за один день, варто спробувати продати свої активи. І що ж станеться? Він обвалить ринок на 50-70%. Ви не зможете зафіксувати той прибуток, який, здавалося б, отримали. Річ у тому, що покупці купують активи лише за невисокими цінами — по долару або по десять. А от купити мільярдні суми такої монети ніхто не захоче. Коли ви спробуєте продати все, щоб, наприклад, купити острів у Карибському морі, ваш продаж призведе до колапсу ринку", – пояснює Шевчишин.

Андрій Шевчишин зауважує, що точну оцінку вартості та дохідності $TRUMP і $MELANIA можна буде зробити через 100 днів, коли спекулятивні коливання вщухнуть. Однак, на його думку, прогнозувати ціну активу наразі практично неможливо.

Шевчишин також не виключає, що $TRUMP може повторити успіх іншого популярного мемкоїна Doge, який активно просував Ілон Маск, власник Tesla та X. Ба більше, за його словами, у разі інвестування великих фондів, таких як BlackRock та Vanguard, у криптовалюту Трампа, вона матиме певну подушку безпеки, оскільки ці компанії зможуть страхувати її ціну великими вливаннями.