Хайп из-за "пузыря" или реальные деньги: что нужно знать о мемкоинах $TRUMP и $MELANIA

Содержание:

В 2019 году, во время первой президентской каденции, Дональд Трамп называл Bitcoin "мошенничеством", и заявлял, что стоимость криптовалют "базируется на воздухе". Но чуть более чем через пять лет он стал первым мировым лидером, кто запустил собственную криптовалюту.

Запуск супругами Трампов собственных мемокоинов

В субботу, 18 января, появилась новость, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп станет первым президентом, который запустит собственную криптовалюту. Через несколько часов сам Трамп подтвердил это на своей странице в социальной сети X, опубликовав изображение будущего мемкоина $TRUMP. На картинке он позирует с поднятым кулаком, а вокруг его тела расположены слова "Fight" (борьба), что является отсылкой к покушению на его жизнь во время предвыборного митинга, когда пуля задела его ухо.

Скриншот со страницы Дональда Трампа в Х

В течение первых трех часов рыночная капитализация $TRUMP достигла 8 миллиардов долларов, а к 19 января выросла до почти 13 млрд долларов. Полностью разбавленная оценка стоимости актива (FDV) составила 70 млрд долларов, а исторический максимум стоимости мемкоина превысил 70 долларов.

Однако на следующий день его жена Мелания объявила о запуске собственного именного мемкоина $MELANIA, что вызвало падение стоимости $TRUMP на 36% в середине дня, поскольку инвесторы начали переводить средства в ее криптовалюту. Однако после снижения цены $TRUMP до 37 долларов он снова поднялся до 62 долларов. Впрочем, уже днем 20 января $TRUMP упал более чем на 30% за последние 24 часа, а $MELANIA – на 25%.

По состоянию на 19:20 по Киеву оба мемокоина показывают свыше -40%, а сам $TRUMP обновил новый минимум, опустившись до 35 долларов.. То есть, даже инаугурация и недавние позитивные заявления Трампа по криптовалютам пока не смогли стимулировать новый рост обоих криптоактивов.

Перспективы президентской криптовалюты

Экономист Даниил Монин в комментарии для РБК-Украина отмечает, что запуск мемкоина Дональдом Трампом открывает новую эру в использовании криптовалют и привлечении инвестиций, превращая токен в символ личности. По словам Монина, фактически это капитализация доверия к тому, кто выпустил криптовалюту. В этом случае "хайп" вокруг этой валюты является не только возможностью заработать, но и индикатором доверия к самому Трампу.

При этом эксперт подчеркивает, что этот криптоактив сейчас имеет значительные колебания цены, что повышает риски резкого падения мемкоина, а значит и возможные потери для инвесторов.

"Я думаю, что через две недели или месяц шумиха вокруг этой криптовалюты утихнет, и мы увидим ее реальную стоимость. Однако ее колебания в значительной степени будут зависеть от решений новоизбранного президента США Дональда Трампа и того, как эти решения будут воспринимать крупные владельцы монет", – отмечает Монин.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что этот мемкоин является "пузырем", раздутым за счет личности Трампа. Эксперт также утверждает, что после падения ажиотажа криптовалюта может упасть значительно ниже текущего максимального уровня в 30 долларов. Однако, по словам Шевчишина, даже в случае стремительного обесценивания криптовалюты Трампа или его жены, их репутация не пострадает серьезно, поскольку Трамп найдет способ объяснить ситуацию.

Однако он добавляет, что такой эксцентричный шаг 47-го президента США свидетельствует о его реальной заинтересованности в развитии криптоиндустрии в стране. Что касается самого мемкоина Трампа, финансовий аналитик подчеркивает, что даже если поток денег будет значительным, это может вызвать обвал нескольких рынков из-за стремительного притока капитала.

"Есть те, кто вкладывает миллионы, надеясь на быстрый рост цены. Даже если кто-то станет миллионером за один день, стоит попробовать продать свои активы. И что же произойдет? Он обвалит рынок на 50-70%. Вы не сможете зафиксировать ту прибыль, которую, казалось бы, получили. Дело в том, что покупатели приобретают активы только по невысоким ценам – по доллару или по десять. А вот купить миллиардные суммы такой монеты никто не захочет. Когда вы попытаетесь продать все, чтобы, например, купить остров в Карибском море, ваша продажа приведет к коллапсу рынка", – объясняет Шевчишин.

Андрей Шевчишин отмечает, что точную оценку стоимости и доходности $TRUMP и $MELANIA можно будет сделать через 100 дней, когда спекулятивные колебания утихнут. Однако, по его мнению, прогнозировать цену актива сейчас практически невозможно.

Шевчишин также не исключает, что $TRUMP может повторить успех другого популярного мемкоина Doge, который активно продвигал Илон Маск, владелец Tesla и X. Более того, по его словам, в случае инвестирования крупных фондов, таких как BlackRock и Vanguard, в криптовалюту Трампа, она будет иметь определенную подушку безопасности, поскольку эти компании смогут страховать ее цену большими вливаниями.