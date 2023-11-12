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Хавбек збірної України приніс аутсайдеру перемогу над чемпіоном Італії: відео

Неаполь, Неділя 12 листопада 2023 16:34
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Хавбек збірної України приніс аутсайдеру перемогу над чемпіоном Італії: відео Фото: Переможна купа мала "синіх" (twitter.com/EmpoliFC)
Автор: Антон Федорців

"Емполі" завдяки голу Віктора Коваленка здобув виїзну перемогу над "Наполі" в 12-му турі італійської Серії А.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Італія, Серія А, 12-й тур

"Наполі" – "Емполі" – 0:1

Гол: Коваленко, 90+1

Українець розпочав матч на лаві запасних. На 71-й хвилині Коваленко замінив молодого хавбека Фацціні. На той час рахунок був рівний – 0:0.

Вихованець донецького "Шахтаря" зумів оформити переможний м'яч. Сенсація трапилася на першій доданій арбітром хвилині. Ебуехі прострілив із правого флангу в штрафний майданчик, а Коваленко розкішним пострілом у дальній кут відкрив рахунок.

"Наполі" відігратися вже не встиг. Чинний чемпіон Італії зазнав третьої поразки в сезоні та впритул підійшов до відставки головного тренера команди Руді Гарсії. Неаполітанці мають в активі 21 очко та поки залишаються на 4-й сходинці Серії А.

Натомість "Емполі" піднявся зі зони вильоту. Тосканці набрали 10 пунктів і тепер посідають 17-те місце. Статистика Коваленка в нинішньому сезоні наразі скромна – 4 поєдинки, 1 гол.

До слова, українці Миколенко та Зінченко оформили голи в чемпіонаті Англії.

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Наполи Чемпіонат Італії
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