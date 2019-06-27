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Хавбек "Реала" может заменить Сильву в "Манчестер Сити"

Новости » Спорт    27.06.2019 - 09:31
Хавбек "Реала" может заменить Сильву в "Манчестер Сити"
Фото: Иско (realmadrid.com)

Манчестерский клуб ищет замену ключевому полузащитнику команды

Полузащитник мадридского "Реала" Иско может продолжить карьеру в "Манчестер Сити". Об этом сообщает испанское издание Marca.

Манчестерский клуб ищет замену ключевому хавбеку команды Давиду Сильве, который заявил, что покинет клуб по окончании следующего сезона. Одним из вариантов является трансфер 27-летнего футболиста "сливочных". Ранее сообщалось, что "Реал" планирует расстаться с Иско, но игрок хочет остаться в клубе. 

В сезоне-2018/19 Иско принял участие в 37 матчах в турнирах на клубном уровне, забил шесть голов и сделал одну голевую передачу. Его контракт с "Реалом" рассчитан до 2021 года. 

Давид Сильва провел в минувшем сезоне 33 матча в чемпионате Англии, стал автором шести забитых мячей, а также отдал восемь результативных передач.

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