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Хасиди влаштували погром в Умані, двоє видворені з країни

Умань, Четвер 10 вересня 2020 17:11
Хасиди влаштували погром в Умані, двоє видворені з країни
Фото: хасиди (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 9 вересня, в Умані група хасидів-паломників влаштувала погром біля могили цадика Нахмана. Вони розгромили огорожі, призначені для впорядкованого проходу до святині.

Про це повідомляє заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Facebook.

За його словами, в четвер, 10 вересня, Національна поліція і Міграційна служба України прийняли рішення видворити з країни двох громадян Ізраїлю.

"Якщо подібні хуліганські дії будуть продовжуватися з боку інших іноземних громадян, вони також будуть депортовані з території України", - додав Геращенко.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що в цьому році на святкування Рош га-Шана Умань відвідають близько 3 тисяч паломників.

Крім того, на час паломництва Умань для хасидів з COVID-19 розгорнуть шпиталь.

Додамо, що в Умані на коронавірус захворіли 8 хасидів-паломників, які приїхали на святкування Рош га-Шана.

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