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"Хартія" відкрила збір на дрони і комплектуючі для виходу на північний кордон Харківської області

Середа 14 серпня 2024 13:57
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"Хартія" відкрила збір на дрони і комплектуючі для виходу на північний кордон Харківської області Фото: "Хартія" відкрила збір на дрони і комплектуючі для виходу на північний кордон
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд "Хартія" проводить найбільший збір у своїй історії для придбання арсеналу дронів та необхідного обладнання для забезпечення 13-тої бригади Національної гвардії України "Хартія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Мета збору – зібрати 40 млн гривень. Наразі є уже 31 млн, потрібно ще 9. Завдання – зміцнити північний кордон Харківської області.

"Настав час діяти! Збираємо кошти на арсенал дронів, комплектуючі, підсилювачі сигналу та захисне обладнання. Повний список поки тримаємо в таємниці", - повідомили в бригаді.

У 2022 році "Хартія" вже успішно діяла на рубежах Харківської області та РФ, як добровольчий підрозділ. Сьогодні 13-та бригада НГУ "Хартія" – це високоорганізована та добре підготовлена структура.

Напередодні бригада опублікувала відео розгрому російської колони на Харківщині в тому числі завдяки дронам, на які йде збір.

"Ваші внески стануть важливим кроком на шляху до звільнення Харківщини від окупантів. Підтримайте "Хартію". Ця справа – наша спільна", - зазначили в бригаді.

За посиланням - банка mono, щоб підтримати збір.

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