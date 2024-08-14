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"Хартия" открыла сбор на дроны и комплектующие для выхода на северную границу Харьковской области

Среда 14 августа 2024 13:57
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"Хартия" открыла сбор на дроны и комплектующие для выхода на северную границу Харьковской области Фото: "Хартия" открыла сбор на дроны и комплектующие для выхода на северную границу
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд "Хартия" проводит самый большой сбор в своей истории для приобретения арсенала дронов и необходимого оборудования для обеспечения 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Цель сбора – собрать 40 млн гривен. Сейчас уже 31 млн, нужно еще 9. Задача – укрепить северную границу Харьковской области.

"Пора действовать! Собираем средства на арсенал дронов, комплектующие, усилители сигнала и защитное оборудование. Полный список пока держим в тайне", - сообщили в бригаде.

В 2022 году Хартия уже успешно действовала на рубежах Харьковской области и РФ, как добровольческое подразделение. Сегодня 13 бригада НГУ "Хартия" – это высокоорганизованная и хорошо подготовленная структура.

Накануне бригада опубликовала видео разгрома российской колонны в Харьковской области в том числе благодаря дронам, на которые идет сбор.

"Ваши взносы станут важным шагом на пути к освобождению Харьковщины от оккупантов. Поддержите "Хартию". Это дело – наше общее", - отметили в бригаде.

По ссылке - банка mono, чтобы поддержать сбор.

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